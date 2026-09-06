फरीदाबाद में वायरल बुखार का प्रकोप जारी

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वायरल बुखार का प्रकोप थम नहीं रहा है। ओपीडी में प्रतिदिन 150 मरीज पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने खास ख्याल रखने की सलाह दी है। लोगों को बाहर का भोजन खाने से बचने और मास्क लगाकर ही निकलने को कहा गया है।

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