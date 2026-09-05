फोन से कैसे निकल गए 3,73,999 रुपये?: रात चार्जिंग पर लगाकर सोया संदीप, सुबह मैसेज देख पैरों तले खिसक गई जमीन

रात चार्जिंग पर लगाकर सोया फोन, सुबह खाता था साफ

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बहरौला गांव के रहने वाले संदीप ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया है कि 20 अगस्त की रात को वह सामान्य रूप से अपना मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगाकर सो गया था। रात के समय उसे फोन पर किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि का अहसास नहीं हुआ। अगली सुबह जब वह सोकर उठा और उसने अपना मोबाइल चेक किया, तो उसके होश उड़ गए। संदीप के मोबाइल पर रात के समय आए कई ओटीपी के मैसेज पड़े हुए थे।