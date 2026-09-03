{"_id":"6a9913848f387bf6110d9284","slug":"video-faridabad-sanitation-workers-protest-continues-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी, कूड़ा उठाने से इनकार; भारी पुलिस बल मौजूद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पंचायत भवन के पीछे कूड़े के खट्टे से कूड़ा उठाने के दौरान हुआ। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, शहर से कूड़ा नहीं उठने दिया जाएगा।

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