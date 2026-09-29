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Union Minister of State Krishan Pal Gurjar sought an explanation from officials during a review meeting on development works and expressed displeasure over pending projects.
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विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने अधिकारियों से मांगा जवाब, लंबित परियोजनाओं पर जताई नाराजगी
फरीदाबाद सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में शहर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर शहर में विकास को लेकर चल रही विभिन्न परियोजनाओं के कार्यों को लेकर चर्चा हुई किस परियोजना में अभी कितना काम हुआ और कितना काम बाकी है और यह कब तक पूरा हो जाएगा और जिन परियोजनाओं के कार्य का समय पूरा हो चुका है उसके बारे में संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की गई कि यह कार्य अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ इसमें क्या कारण रहे और इसके बारे में उनसे समीक्षा रिपोर्ट मांगी गई है कुछ अधिकारियों के बैठक में नहीं आने पर उनको भी उपायुक्त के माध्यम से पूछताछ की जाएगी की वह मीटिंग में क्यों नहीं आए क्या उन्होंने मीटिंग में नहीं आने का कोई कारण मैसेज भेजा है या उच्च अधिकारियों को बताया है इस बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी देते केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर।
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