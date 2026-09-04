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फरीदाबाद एनआईटी पांच बांके बिहारी मंदिर के जन्माष्टमी के अवसर पर लगाए गए झूले जर्जर

Fri, 04 Sep 2026 10:36 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Fri, 04 Sep 2026 10:36 PM IST
Swings installed for Janmashtami at Banke Bihari Temple in Faridabad NIT-5 are in a dilapidated condition
फरीदाबाद एनआईटी पांच बांके बिहारी मंदिर के जन्माष्टमी के अवसर पर लगाए गए झूले जर्जर हालत में दिखाई दे रहे हैं यहां पर पहले भी बहुत बड़ा हादसा हो चुका है उसके बाद भी पुलिस प्रशासन व झूला संचालक की अनदेखी से बड़ा हादसा हो सकता है।
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