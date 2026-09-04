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फरीदाबाद एनआईटी पांच बांके बिहारी मंदिर के जन्माष्टमी के अवसर पर लगाए गए झूले जर्जर

Digvijay Singh

Updated Fri, 04 Sep 2026 10:36 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 10:36 PM IST







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फरीदाबाद एनआईटी पांच बांके बिहारी मंदिर के जन्माष्टमी के अवसर पर लगाए गए झूले जर्जर हालत में दिखाई दे रहे हैं यहां पर पहले भी बहुत बड़ा हादसा हो चुका है उसके बाद भी पुलिस प्रशासन व झूला संचालक की अनदेखी से बड़ा हादसा हो सकता है। ... और पढ़ें

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