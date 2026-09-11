{"_id":"6aa3f4a927b95a76d0061d8f","slug":"video-driver-indrajit-dies-after-coming-under-trailer-truck-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा: ट्रॉला रोकने के प्रयास में चालक को रौंदा, मौके पर हुई मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंदावली नहर पुल पर ट्रॉला चढ़ाते समय अचानक ट्रक बंद होकर पीछे जाने लगा। उसे रोकने के लिए चालक नीचे उतरा और पहिए के पास लकड़ी का सहारा लगाने लगा। इसी दौरान वह ट्रॉला की चपेट में आ गया। पहिया उसके ऊपर से गुजर गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सुनपेड़ गांव निवासी 43 वर्षीय इंद्रजीत कुमार के रूप में हुई है। वह ड्राइवरी करता था और उसके परिवार में एक बेटा व एक बेटी हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

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