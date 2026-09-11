{"_id":"6aa3f4a204cdee69170a3482","slug":"video-pot-of-boiling-dal-spills-during-a-dispute-between-inmates-at-neemka-jail-one-person-scalded-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: कैदी पर गिरी उबलती दाल, पैर, छाती और हाथ झुलसे, नीमका जेल में मचा हड़कंप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद की नीमका जेल में दो कैदियों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान एक कैदी पर उबलती दाल गिरने से वह झुलस गया। यह विवाद लंच के समय किसी बात को लेकर हुआ था। आरोप है कि विवाद के दौरान दाल के पतीले में पैर से ठोकर लगी। इससे पलवल निवासी करीब 30 वर्षीय कैदी प्रकाश के पैर, छाती और हाथ झुलस गए। जेल प्रशासन ने घायल प्रकाश को पहले बीके अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजा गया। प्रकाश का इलाज चल रहा है और उसकी हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। जेल प्रशासन ने रात करीब 9:35 बजे पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद जांच शुरू हो गई है।

... और पढ़ें