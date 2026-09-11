{"_id":"6aa397982c930815d207e88b","slug":"video-sanitation-workers-protest-enters-36th-day-piles-of-garbage-across-the-city-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"36 दिनों से सफाई कर्मचारियों का धरना, शहर में जगह-जगह कूड़े के ढेर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का नगर निगम मुख्यालय के बाहर 36 दिनों से चल रहा है धरना प्रदर्शन सफाई कर्मचारियों का कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग है और इसी मांग को लेकर पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारी विभिन्न जिलों में धरने पर बैठे हैं और उनका कहना कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी जब तक धरना जारी रहेगा सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर पूरे शहर में सड़कों पर गंदगी फैली हुई है व सड़क किनारे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जिसका नुकसान आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है कॉलोनियों के पास लगे कूड़े के ढेर से बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है

... और पढ़ें