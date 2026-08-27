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महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन: फरीदाबाद में नुक्कड़ नाटिका से लोगों को किया जागरूक, भाजपा सरकार पर साधा निशाना

Rahul Kumar Tiwari

Updated Thu, 27 Aug 2026 08:11 PM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 08:11 PM IST







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बढ़ती महंगाई के विरोध में फरीदाबाद के प्रमुख चौक-चौराहों पर जन संघर्ष समिति के सदस्यों ने नुक्कड़ नाटिका के जरिए लोगों को जागरूक किया। प्रदर्शन में विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध जताया। ... और पढ़ें

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