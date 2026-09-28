नशा करने से मना किया तो पत्थर के सिल-बट्टे से कुचला पुजारी का सिर, दो आरोपी गिरफ्तार

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चार सप्ताह पहले नशा करने से मना करने पर पुजारी की हत्या के मामले में अपराध शाखा डीएलएफ ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान आशिफ उर्फ टीटी (20) निवासी गांव हुसैनी, जिला मथुरा, यूपी व आशिफ उर्फ कालिया (34) निवासी गांव बामनी, जिला भरतपुर, राजस्थान के रूप में हुई है। दोनों आरोपी वर्तमान में फरीदाबाद की किसान मजदूर कॉलोनी, बाईपास रोड में रहते हैं और पेशे से ऑटो चालक हैं। आरोपी आशिफ उर्फ टीटी पर पूर्व में भी आर्म्स एक्ट और चोरी की तीन प्राथमिकी दर्ज हैं।

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