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पालतू जर्मन शेफर्ड ने बीटेक छात्रा पर किया हमला, हाथ और कमर पर गहरे घाव
फरीदाबाद में सेक्टर-37 स्थित अशोका एन्क्लेव पार्ट-2 में पालतू कुत्ते को घुमाने निकली बीटेक छात्रा पर पड़ोसी के जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने महिला की दाहिनी बाजू और कमर पर काटकर गंभीर घाव कर दिए। पीड़िता की शिकायत पर सराय ख्वाजा थाना पुलिस ने आरोपी दंपति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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