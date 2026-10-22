{"_id":"6ada3f52ca2ba30676086ba7","slug":"video-pet-german-shepherd-attacks-btech-student-leaves-deep-wounds-on-her-arm-and-waist-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"पालतू जर्मन शेफर्ड ने बीटेक छात्रा पर किया हमला, हाथ और कमर पर गहरे घाव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पालतू जर्मन शेफर्ड ने बीटेक छात्रा पर किया हमला, हाथ और कमर पर गहरे घाव

Digvijay Singh

Updated Thu, 22 Oct 2026 10:22 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 10:22 PM IST







Link Copied



फरीदाबाद में सेक्टर-37 स्थित अशोका एन्क्लेव पार्ट-2 में पालतू कुत्ते को घुमाने निकली बीटेक छात्रा पर पड़ोसी के जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने महिला की दाहिनी बाजू और कमर पर काटकर गंभीर घाव कर दिए। पीड़िता की शिकायत पर सराय ख्वाजा थाना पुलिस ने आरोपी दंपति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। ... और पढ़ें

विज्ञापन