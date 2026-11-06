{"_id":"6aedb813f93ebc25df0369b2","slug":"video-people-are-shopping-at-the-nit-1-market-on-the-occasion-of-dhanteras-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: धनतेरस के अवसर पर एनआईटी एक मार्केट गुलजार, बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर कर रहे खरीदारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद: धनतेरस के अवसर पर एनआईटी एक मार्केट गुलजार, बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर कर रहे खरीदारी

Vijay Singh Pundir

Updated Fri, 06 Nov 2026 04:50 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 04:50 PM IST







Link Copied



धनतेरस के अवसर पर एनआईटी एक मार्केट गुलजार, बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर कर रहे खरीदारी

विज्ञापन