Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Patients face difficulties due to online payment system at BK Hospital

बीके अस्पताल में ऑनलाइन भुगतान से मरीज परेशान

Thu, 05 Nov 2026 11:19 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:19 PM IST
Patients face difficulties due to online payment system at BK Hospital
बीके अस्पताल में पांच रुपये की पर्ची के लिए ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य किया गया है। इस कैशलेस व्यवस्था से मरीजों को परेशानी हो रही है। बुजुर्गों और स्मार्टफोन नहीं रखने वालों की मुश्किलें बढ़ी हैं। काउंटर पर मरीजों और कर्मचारियों दोनों को समस्या आ रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

सतना: रात में बोलेरो के बोनट पर बैठकर किया शक्ति प्रदर्शन, दिन में कान पकड़कर डेढ़ किमी पैदल चला आरोपी

After Being Released from Jail, He Took Out a Show of Power; Now Police Have Taken Out a Procession of Him.
Madhya Pradesh
05 Nov 2026

उत्तर प्रदेश में आज क्या हुआ...देखिए आज की बड़ी खबरें

उत्तर प्रदेश में आज क्या हुआ...देखिए आज की बड़ी खबरें
Lucknow
05 Nov 2026

रेणुकाजी मेले में होगी वॉलीबॉल प्रतियोगिता, विजेता को 51 हजार और उपविजेता को मिलेंगी 31 हजार के साथ ट्राफी

A volleyball tournament will be held at the Renukaji Fair; the winner will receive 51,000
Sirmour
05 Nov 2026

वीडियो: धनतेरस पर बर्तनों की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़

Crowds throng markets for utensil shopping on Dhanteras
Kullu
05 Nov 2026

रायबरेली: पांचवे दिन हुई बोहनी, खरीदा 69 क्विंटल धान

रायबरेली: पांचवे दिन हुई बोहनी, खरीदा 69 क्विंटल धान
Raebareli
05 Nov 2026
विज्ञापन

अमेठी: मिट्टी और कागज से दीपक बनाकर बच्चों ने दिखाई हुनर की चमक

अमेठी: मिट्टी और कागज से दीपक बनाकर बच्चों ने दिखाई हुनर की चमक
Amethi
05 Nov 2026

अयोध्या: भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, छह घायल

अयोध्या: भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, छह घायल
Ayodhya
05 Nov 2026
विज्ञापन

गोंडा: सद्दाम-निजाम के दीयों से रोशन होंगे घर, माटी की लौ से मजबूत होगी साझी विरासत

गोंडा: सद्दाम-निजाम के दीयों से रोशन होंगे घर, माटी की लौ से मजबूत होगी साझी विरासत
Gonda
05 Nov 2026

VIDEO: एटा में पिकअप और पीआरवी की भीषण भिड़ंत, तीन पुलिसकर्मी घायल

Severe collision between pickup vehicle and PRV in Etah three police personnel injured
Etah
05 Nov 2026

बस्ती: तीन महीने में ही ढह गई कृषि विभाग कार्यालय के गेट की पुलिया

Newly Constructed Culvert Collapses Within Three Months
Basti
05 Nov 2026

महराजगंज: ठूठीबारी पुलिस ने एक क्विंटल गांजा पकड़ा, महिला तस्कर गिरफ्तार

Thuthibari Police Seize One Quintal of Cannabis Woman Smuggler Arrested
Maharajganj
05 Nov 2026

हाथरस में उज्ज्वला लाभार्थियों को दिवाली से पूर्व मुफ्त गैस रिफिल सब्सिडी

हाथरस में उज्ज्वला लाभार्थियों को दिवाली से पूर्व मुफ्त गैस रिफिल सब्सिडी
Hathras
05 Nov 2026

गोरखपुर: छठ पूजा की तैयारी शुरू, 357 घाटों पर बन रहीं आस्था की बेदियां

Preparations for Chhath Puja Begin Prayer Platforms Being Built at 357 Ghats
Gorakhpur
05 Nov 2026

हाथरस में जनगणना-2027 की स्वगणना पर जिलाधिकारी के निर्देश

हाथरस में जनगणना-2027 की स्वगणना पर जिलाधिकारी के निर्देश
Hathras
05 Nov 2026

गोरखपुर: तीन महीने से मानदेय नहीं मिलने पर 52 आउटसोर्स कर्मियों की दिवाली फीकी

Diwali Dims for 52 Outsourced Municipal Workers as Honorarium Remains Unpaid for Three Months
Gorakhpur
05 Nov 2026

लखीमपुर खीरी: अब इंतखाब से भी हो सकेगा किसानों का सत्यापन, धान खरीद में होगी सहूलियत

Farmers can now also be verified using the land record document
Lakhimpur Kheri
05 Nov 2026

गोरखपुर: जीएसटी विभाग और व्यापारियों के बीच संवाद कार्यक्रम

GST Department Holds Interactive Session with Traders
Gorakhpur
05 Nov 2026

न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह बोले- सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ पढ़ाई को भी दें प्राथमिकता

Justice Satyaveer Singh said—give priority to studies alongside cultural activities.
Prayagraj
05 Nov 2026

ग्राम प्रधान की दुकान के बाहर खड़ी कूड़ा गाड़ी और ट्रैक्टरों की बैटरियां चोरी, जांच की मांग

Batteries from a garbage collection vehicle and tractors parked outside the village head's shop have been stolen; an investigation has been demanded.
Pratapgarh
05 Nov 2026

VIDEO- सपा के प्रदेश अध्यक्ष बोले- सरकार बनाओ नौकरी पाओ

VIDEO - SP state president says: Form the government, get a job
Pratapgarh
05 Nov 2026

श्रीनगर: बैकुंठ चतुर्दशी मेला और विकास प्रदर्शनी की तैयारियां तेज

Srinagar: Preparations for Vaikuntha Chaturdashi Fair and Development Exhibition gain momentum
Pauri
05 Nov 2026

ऊना: प्रदीप कुमार चौधरी को मिला इंडियन एक्सीलेंस अवॉर्ड

Una: Pradeep Kumar Chaudhary receives Indian Excellence Award
Una
05 Nov 2026

15 लाख के बिल पास करने की एवज में 15 हजार रुपये रिश्वत लेते पब्लिक हेल्थ का एसडीसी गिरफ्तार

Public Health SDC arrested for taking a bribe of Rs 15,000 in exchange for clearing bills worth Rs 15 lakh.
Jind
05 Nov 2026

कांगड़ा: धनतेरस के लिए सज गए धर्मशाला के बाजार, चांदी के कछुए, मछली और हाथी की बढ़ी मांग

dharamshala dhanteras market silver good luck items demand
Dharamshala
05 Nov 2026

मास्टर जी ने बदला पटाखों का अंदाज, अब धमाके नहीं धरती से खिलेंगे फूल

A teacher has reimagined firecrackers: instead of loud explosions, flowers will now bloom from the ground.
Jhajjar/Bahadurgarh
05 Nov 2026

गोंडा: बाल वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट के जरिये दिखाई वैज्ञानिक सोच, विशेषज्ञों ने बढ़ाया उत्साह

गोंडा: बाल वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट के जरिये दिखाई वैज्ञानिक सोच, विशेषज्ञों ने बढ़ाया उत्साह
Gonda
05 Nov 2026

त्योहारों से पहले सोलन के मालरोड पर बढ़ा ट्रैफिक, आधा किलोमीटर का सफर तय करने में लगे 25 मिनट

solan mall road traffic jam before diwali festival
Solan
05 Nov 2026

श्रीनगर: विस प्रभारी विजय कप्रवाण ने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की दी जानकारी

Srinagar: Assembly constituency in-charge Vijay Kaprawan provided information on the development works carried out in the area
Pauri
05 Nov 2026

सुल्तानपुर: कांग्रेस खुद बनवाती है भाजपा की सरकार, संजय सिंह ने खरगे को घेरा

सुल्तानपुर: कांग्रेस खुद बनवाती है भाजपा की सरकार, संजय सिंह ने खरगे को घेरा
Sultanpur
05 Nov 2026

त्योहार पर झांसी जाने के लिए फरीदाबाद के यात्रियों को मिली सीधी ट्रेन

Passengers from Faridabad get a direct train to Jhansi for festive season
Faridabad
05 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed