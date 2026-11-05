बीके अस्पताल में ऑनलाइन भुगतान से मरीज परेशान

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बीके अस्पताल में पांच रुपये की पर्ची के लिए ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य किया गया है। इस कैशलेस व्यवस्था से मरीजों को परेशानी हो रही है। बुजुर्गों और स्मार्टफोन नहीं रखने वालों की मुश्किलें बढ़ी हैं। काउंटर पर मरीजों और कर्मचारियों दोनों को समस्या आ रही है।

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