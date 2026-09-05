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हरियाणा में गुरुओं का सम्मान: शिक्षक दिवस पर फरीदाबाद के 50 से अधिक शिक्षक सीएम सैनी से हुए सम्मानित

अनुज कुमार

Updated Sat, 05 Sep 2026 04:57 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 04:57 PM IST







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फरीदाबाद में शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के शिक्षकों को सम्मानित किया। इनमें फरीदाबाद के 50 से अधिक शिक्षक शामिल रहे। ... और पढ़ें

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