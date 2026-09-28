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बोरवेल में गिरी तीन साल की नेहा की मौत के बाद जागा नगर निगम

Akash Dubey

Updated Mon, 28 Sep 2026 09:23 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 09:23 PM IST







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बोरवेल में गिरी तीन साल की नेहा की मौत के बाद नगर निगम जागा। बच्ची को निकालने के बाद जेसीबी की मदद से बोरवेल के ऊपर मिट्टी डालकर उसको बंद किया गया, लेकिन बरसात में मिट्टी दोबारा से दब जाएगी। ... और पढ़ें

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