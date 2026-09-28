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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Municipal Corporation wakes up after the death of three-year-old Neha, who fell into a borewell.

बोरवेल में गिरी तीन साल की नेहा की मौत के बाद जागा नगर निगम

Mon, 28 Sep 2026 09:23 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Mon, 28 Sep 2026 09:23 PM IST
Municipal Corporation wakes up after the death of three-year-old Neha, who fell into a borewell.
बोरवेल में गिरी तीन साल की नेहा की मौत के बाद नगर निगम जागा। बच्ची को निकालने के बाद जेसीबी की मदद से बोरवेल के ऊपर मिट्टी डालकर उसको बंद किया गया, लेकिन बरसात में मिट्टी दोबारा से दब जाएगी।
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