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फरीदाबाद सेक्टर 7 में एचएसवीपी ने आज बड़ी कार्रवाई की है यहां पर अवैध तरीके से कंडम घोषित स्टाफ क्वार्टर में रह रहे लोगों को यहां से निकाला है और क्वार्टर को सील किया है और यहां पर रहने वाले लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि दोबारा से अगर किसी ने सील को हटाकर रहने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काफी परिवार यहां पर अवैध तरीके से रह रहे थे उनको कई बार इसके बारे में सूचना दी गई थी कि आप अपना सामान निकाल लीजिए नहीं तो सीलिंग के दौरान आपका सामान भी अंदर ही सील कर दिया जाएगा इसको लेकर तकरीबन लोगों ने अपना सामान तो निकाल लिया था लेकिन एक कब्जे के तौर पर यहां पर रह रहे थे आज एचएसवीपी की टीम पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंची और सभी को बाहर निकाल कर क्वार्टरों को सील किया।

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