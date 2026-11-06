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फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर धनतेरस और दिवाली को लेकर उमड़ी यात्रियों की भारी भीड़

Digvijay Singh

Updated Fri, 06 Nov 2026 08:34 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 08:34 PM IST







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फरीदाबाद में धनतेरस और दिवाली के त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ से फरीदाबाद रेलवे स्टेशन खचाखच भर गया है। स्टेशन परिसर और प्लेटफ़ॉर्म पर आरपीएफ व स्थानीय पुलिस सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण में मुस्तैद दिखी। ... और पढ़ें

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