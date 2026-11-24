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फरीदाबाद में बढ़ती ठंड से बुजुर्गों के जोड़ों का दर्द बढ़ा

Digvijay Singh

Updated Tue, 24 Nov 2026 07:15 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 07:15 PM IST







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फरीदाबाद में बढ़ती ठंड से बुजुर्गों के जोड़ों का दर्द बढ़ा, अस्पताल पहुंच रहे मरीज, सुबह-शाम तापमान गिरने से घुटनों, कमर और कंधों में दर्द की शिकायत बीके अस्पताल की ओपीडी में 60 से अधिक मरीज पहुंच रहे। ... और पढ़ें

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