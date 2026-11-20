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नवंबर में औद्योगिक बिजली खपत 8.2 प्रतिशत घटी, शिकायतें भी लगातार कम हुईं
फरीदाबाद। फरीदाबाद में नवंबर के दौरान औद्योगिक बिजली खपत में पिछले साल के मुकाबले 8.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। आईआरओ (ओपी) सर्कल के आंकड़ों के अनुसार, 1 से 17 नवंबर 2025 में औद्योगिक खपत 1277.51 थी, जो इस वर्ष समान अवधि में घटकर 1172.25 रह गई। वहीं, बिजली संबंधी शिकायतें भी लगातार कम हुई हैं। अगस्त में 90 हजार, सितंबर में 65 हजार, अक्टूबर में 52 हजार और 1 से 20 नवंबर तक 14 हजार शिकायतें दर्ज हुईं। दिवाली और छठ पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों के छुट्टी पर जाने से औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। अब शादी के सीजन में भी कई उद्योगों में श्रमिकों की कमी के कारण उत्पादन घट रहा है। इसका असर बिजली की मांग पर भी पड़ रहा है।
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