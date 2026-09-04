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फरीदाबाद की हनी मलिक ने नेशनल चैंपियनशिप में जीता रजत, यूथ ओलंपिक के लिए किया क्वालीफाई

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 04 Sep 2026 03:13 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 03:13 PM IST







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फरीदाबाद की हनी मलिक ने पंजाब के लुधियाना में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। इसके साथ ही उन्होंने यूथ ओलंपिक के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है। ... और पढ़ें

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