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अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में हरियाणा को पहले चंडीगढ़ से मिली हार

Akash Dubey

Updated Fri, 13 Nov 2026 06:41 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 06:41 PM IST







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मध्य प्रदेश में चल रही डीएवी नेशनल अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम को पहले मुकाबले में चंडीगढ़ से हार मिली। अब दूसरे मुकाबले में ओडिशा से सामना होगा। हरियाणा की टीम में फरीदाबाद के 9 खिलाड़ी शामिल हैं। ... और पढ़ें

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