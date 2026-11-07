फरीदाबाद में दिवाली के लिए सजा पटाखा बाजार, ग्रीन पटाखों की मांग

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फरीदाबाद में बीके अस्पताल के पास दशहरा मैदान में दिवाली के लिए पटाखा बाजार सज गया है। यहां अनार, फुलझड़ी, चकरी और रॉकेट खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। दुकानदार सुखवीर के अनुसार, ग्राहक ग्रीन पटाखों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। खरीदारी करने पहुंचे लोगों ने बताया कि वे प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन पटाखे ही खरीद रहे हैं।

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