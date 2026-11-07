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त्योहार पर जानलेवा सफर: आगरा-अलीगढ़ के लिए चलाईं अतिरिक्त 50 बसें, सीटें फुल; फरीदाबाद में छत पर बैठे यात्री

अनुज कुमार

Updated Sat, 07 Nov 2026 04:49 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 04:49 PM IST







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फरीदाबाद में त्योहार के चलते बल्लभगढ़ बस डिपो से आगरा और अलीगढ़ रूट पर चलाई गई 50 से अधिक अतिरिक्त बसें। बसों के अंदर सीट नहीं होने के चलते जान जोखिम में डालकर बस के ऊपर सफर करते हुए यात्री आए नजर। ... और पढ़ें

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