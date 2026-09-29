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फरीदाबाद: ग्रीन बेल्ट के विरोध में झाड़सैतली के ग्रामीण पहुंचे उपायुक्त के पास, बोले- खेतों तक रास्ता नहीं होने से बंजर हो रही उपजाऊ जमीन

पुष्पेंद्र सिंह

Updated Tue, 29 Sep 2026 04:49 PM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 04:49 PM IST







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फरीदाबाद झाड़़सेतली के ग्रामीण खेत खलियान में जाने वाले रास्ते में नगर निगम द्वारा ग्रीन बेल्ट बनाने के विरोध में सेक्टर 12 लघु सचिवालय में उपायुक्त आयुष सिंहा से मिलने पहुंचे ग्रामीण इनका कहना है कि पहले भी हम विधायक व मंत्रियों से मिल चुके लेकिन कोई स्थाई समाधान नहीं निकला जिसको लेकर हमारे खेत में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और हमारी उपजाऊ जमीन बिना देख रेख के बंजर होती जा रही है इस समस्या को लेकर आज हम उपायुक्त से मिलने पहुंचे हैं। ... और पढ़ें

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