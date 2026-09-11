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सीसीटीवी में दिखा नकाबपोश चोर: फरीदाबाद के मेडिकल स्टोर का ताला तोड़कर चार लाख चोरी, महंगे इंजेक्शन भी चुराए

अनुज कुमार

Updated Fri, 11 Sep 2026 06:01 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 06:01 PM IST







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फरीदाबाद के गुप्ता होटल चौक के पास केदारनाथ मंदिर के सामने दिल्ली जूस कॉर्नर के पास मोहना रोड बल्लभगढ़ पर जन कल्याण औषधि केन्द्र मेडिकल स्टोर में रात करीब 12 से 1 बजे के बीच में दुकान का ताला तोड़कर चोरी हो गई है। जिसमें करीब सुबह पार्टी को देने वाले 4 लाख रुपये व महंगे इंजेक्शन चोर ने चोरी कर लिए। ... और पढ़ें

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