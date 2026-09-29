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फरीदाबाद: बडोली और भांखरी में बनेंगे सब हेल्थ सेंटर, करीब 104 लाख रुपये होंगे खर्च

Rahul Kumar Tiwari

Updated Tue, 29 Sep 2026 04:51 PM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 04:51 PM IST







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फरीदाबाद। बडोली और भांखरी में बनेंगे सब हेल्थ सेंटर, करीब 104 लाख रुपये होंगे खर्च नगर निगम ने दोनों केंद्रों के निर्माण के लिए 47-47 लाख रुपये के टेंडर किए जारी ... और पढ़ें

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