फरीदाबाद: रिटायर्ड कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, मांगों को लेकर सेक्टर-12 लघु सचिवालय के बाहर धरना-प्रदर्शन

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फरीदाबाद सेक्टर 12 लघु सचिवालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रिटायर्ड कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती जब तक उनका धरना जारी रहेगा और रात्रि पड़ाव भी यहीं पर रहेगा । काफी लंबे समय से उनकी मांगे चल रही है लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी संतुष्टि जनक जवाब नहीं मिलने पर उसके विरोध में यह सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठे हुए हैं।

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