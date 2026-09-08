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राज्य स्तरीय स्केटिंग चैंपियनशिप में फरीदाबाद के खिलाड़ियों ने दो स्वर्ण सहित जीते तीन पदक

Tue, 08 Sep 2026 10:54 PM IST
विकास कुमार
Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Tue, 08 Sep 2026 10:54 PM IST
Faridabad players won three medals, including two golds, at the state-level skating championship
फरीदाबाद। राज्य स्तरीय स्केटिंग चैंपियनशिप में फरीदाबाद के खिलाड़ियों ने दो स्वर्ण सहित जीते तीन पदक
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