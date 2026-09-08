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राज्य स्तरीय स्केटिंग चैंपियनशिप में फरीदाबाद के खिलाड़ियों ने दो स्वर्ण सहित जीते तीन पदक

विकास कुमार

Updated Tue, 08 Sep 2026 10:54 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 10:54 PM IST







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फरीदाबाद। राज्य स्तरीय स्केटिंग चैंपियनशिप में फरीदाबाद के खिलाड़ियों ने दो स्वर्ण सहित जीते तीन पदक

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