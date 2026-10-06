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फरीदाबाद: बीके अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का दो घंटे पेन डाउन, मरीज हुए परेशान

Rahul Kumar Tiwari

Updated Tue, 06 Oct 2026 07:56 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 07:56 PM IST







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फरीदाबाद। बीके अस्पताल में मंगलवार को नर्सिंग स्टाफ के दो घंटे के पेन डाउन से मरीजों और उनके तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आपातकालीन विभाग के बाहर नर्सिंग स्टाफ ने सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी (एमओटीपी) के विरोध में सांकेतिक हड़ताल की। ... और पढ़ें

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