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Faridabad – In the case of the girl who fell into a borewell, Councilor's representative Goldy Breja is demanding an investigation and the registration of an FIR.
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फरीदाबाद- बोरवेल में गिरी बच्ची के मामले में पार्षद प्रतिनिधि गोल्डी ब्रेजा एफआईआर दर्ज कर जांच की मांग कर रहे है
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