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फरीदाबाद में जिला स्तरीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन

विकास कुमार

Updated Sat, 26 Sep 2026 11:12 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 11:12 PM IST







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फरीदाबाद सेक्टर-12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिला स्तरीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में खेल नर्सरी, योग सेक्टर-55 के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न वर्गों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किए। ... और पढ़ें

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