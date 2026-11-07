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फरीदाबाद: चलती ट्रेन के दरवाजे पर जोखिम भरी यात्रा, दिवाली पर घर जाने वालों की रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़

Vijay Singh Pundir

Updated Sat, 07 Nov 2026 12:49 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 12:49 PM IST







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ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर दिवाली व छठ पूजा को लेकर अपने गांव जाने वाले यात्रियों की काफी भीड़ है। यात्री चलती ट्रेन में बोगी के दरवाजे में खड़े होकर यात्रा करते दिखे। ... और पढ़ें

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