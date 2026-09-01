फरीदाबाद में स्कूल की छत से कूदी 11वीं की छात्रा, मौत

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हरियाणा के फरीदाबाद में एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। छोटी सी गलती पर मिली कथित मानसिक प्रताड़ना ने एक होनहार छात्रा की जान ले ली। गाजीपुर रोड स्थित नवोदय विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा जानवी ने स्कूल की छत से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है।

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