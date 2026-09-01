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स्कूल की छत से कूदी 11वीं की छात्रा: बिना बताए गई थी बिरयानी खाने, टीचर ने दी ऐसी सजा; छत से कूद गई लड़की
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद
Published by: विकास कुमार
Updated Tue, 01 Sep 2026 04:37 PM IST
सार
मृतका जानवी के माता-पिता ने स्कूल प्रशासन और शिक्षक पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के अनुसार, जानवी बिना बताए बिरयानी खाने के लिए चली गई थी। जब इस बात की भनक स्कूल के शिक्षक को लगी, तो उन्होंने आपा खो दिया और जानवी को सजा के तौर पर लगातार चार घंटे तक स्कूल में खड़ा रखा।
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छात्रा जानवी और विलाप करती उसकी मां
- फोटो : अमर उजाला
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हरियाणा के फरीदाबाद में एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। छोटी सी गलती पर मिली कथित मानसिक प्रताड़ना ने एक होनहार छात्रा की जान ले ली। गाजीपुर रोड स्थित नवोदय विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा जानवी ने स्कूल की छत से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है।
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मृतक छात्रा जानवी
- फोटो : अमर उजाला
छोटी सी गलती, खौफनाक सजा
मृतका जानवी के माता-पिता ने स्कूल प्रशासन और शिक्षक पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के अनुसार, जानवी बिना बताए बिरयानी खाने के लिए चली गई थी। जब इस बात की भनक स्कूल के शिक्षक को लगी, तो उन्होंने आपा खो दिया और जानवी को सजा के तौर पर लगातार चार घंटे तक स्कूल में खड़ा रखा।
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विलाप करती जानवी की मां
- फोटो : अमर उजाला
अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई मासूम
परिजनों का रो-रोकर कहना है कि इतने लंबे समय तक सबके सामने खड़े रहने की सजा से जानवी गहरे सदमे में थी। उसने खुद को बुरी तरह अपमानित महसूस किया। इसी मानसिक दबाव और ग्लानि के चलते मासूम ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और सीधे स्कूल की छत पर जाकर वहां से छलांग लगा दी।
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जानवी के पिता
- फोटो : अमर उजाला
अस्पताल में चीख-पुकार, पुलिस कर रही जांच
घटना के बाद आनन-फानन में जानवी को फरीदाबाद के बीके नागरिक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल के आपातकालीन कक्ष (इमरजेंसी वॉर्ड) के बाहर मृतका की मां के विलाप ने वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दीं।
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जानवी के पिता
- फोटो : अमर उजाला
पुलिस क्या कह रही है
इस संवेदनशील मामले में फिलहाल पुलिस ने कोई भी जल्दबाजी भरा बयान देने से इनकार किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। स्कूल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और साथी छात्रों व शिक्षकों से पूछताछ के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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