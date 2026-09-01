फरीदाबाद: स्कूल की छत से छात्रा ने लगाई छलांग, अस्पताल में उपचार जारी

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फरीदाबाद के गाजीपुर रोड पर स्थित नवोदय विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडर स्कूल की छत से छात्रा ने छलांग लगाई। बीके अस्पताल की इमरजेंसी में उपचार चल रहा है।