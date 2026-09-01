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फरीदाबाद में खबर का असर: सर्विस रोड से नगर निगम ने टैंकर से निकाला पानी, जाम से मिली राहत

अनुज कुमार

Updated Tue, 01 Sep 2026 03:17 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 03:17 PM IST







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फरीदाबाद सेक्टर 20 बी राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस रोड पर बारिश के पानी और गड्ढों से वाहन चालकों को पूरे दिन जाम और परेशानी का सामना करना पड़ा। आज मंगलवार को अमर उजाला में खबर छपने के बाद नगर निगम ने संज्ञान लिया और टैंकर से पानी निकलवाया। ... और पढ़ें

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