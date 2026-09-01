फरीदाबाद: 14 दिन चलेगा कुष्ठ रोग पहचान अभियान, 1500 टीमें घर-घर करेंगी 25 लाख आबादी की जांच

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कुष्ठ रोगियों की पहचान के लिए आज से फरीदाबाद में 14 दिवसीय अभियान शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत बीके अस्पताल से एक जागरूकता रैली के साथ हुई, जिसे उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एमपी सिंह और डॉ. मनोज बजाज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान के तहत 1500 टीमें घर-घर जाकर जांच करेंगी और 25 लाख आबादी को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।

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