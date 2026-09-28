{"_id":"6aba54fcc49adc854206c18b","slug":"video-auto-rickshaw-driver-injured-in-faridabad-road-accident-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: सड़क हादसे में ऑटो चालक घायल, बीके अस्पताल में भर्ती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद बाटा मेट्रो स्टेशन के पास टेंपो और ऑटो में टक्कर हो गई। इस टक्कर में ऑटो रोड पर ही पलट गया और ऑटो चालक को काफी चोट लग गई, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल होगा। परिजन घायल शरीफ को उपचार के लिए बीके नागरिक अस्पताल लेकर आए।

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