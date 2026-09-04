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5 सितंबर से कैथल में शुरू हो रही राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता के लिए पहुंची खिलाड़ी

Digvijay Singh

Updated Fri, 04 Sep 2026 10:35 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 10:35 PM IST







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फरीदाबाद में 5 सितंबर से कैथल में शुरू हो रही राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता के लिए कैथल पहुंची जिले की खिलाड़ी, पहले दिन सभी खिलाड़ियों का वजन किया गया। जिले की 15 खिलाड़ी अंडर 14, 17 और अंडर 19 में भाग ले रही हैं। ... और पढ़ें

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