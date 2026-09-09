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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   ABVP workers protest outside JC Bose University, Faridabad against the beating and death threats by a proctor of the university.

फरीदाबाद: जेसी बोस विवि में छात्र से मारपीट, परोक्टर के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन

Wed, 09 Sep 2026 08:31 PM IST
अनुज कुमार
Anuj Kumar अनुज कुमार
Updated Wed, 09 Sep 2026 08:31 PM IST
ABVP workers protest outside JC Bose University, Faridabad against the beating and death threats by a proctor of the university.
फरीदाबाद जेसी बोस विश्वविद्यालय में परोक्टर ने एक छात्र के साथ की मारपीट और जान से मारने की धमकी देने विरोध में यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन करते एबीवीपी के कार्यकर्ता उनका कहना है कि कुलगुरु को इस बात पर जल्दी से ज्ञान लेते हुए यूनिवर्सिटी में अनुशासन की देखरेख कर रहे परोक्टर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए अगर कुलगुरु ने इस पर जल्दी ही संज्ञान नहीं लिया तो हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा।
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