फरीदाबाद: जेसी बोस विवि में छात्र से मारपीट, परोक्टर के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन

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फरीदाबाद जेसी बोस विश्वविद्यालय में परोक्टर ने एक छात्र के साथ की मारपीट और जान से मारने की धमकी देने विरोध में यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन करते एबीवीपी के कार्यकर्ता उनका कहना है कि कुलगुरु को इस बात पर जल्दी से ज्ञान लेते हुए यूनिवर्सिटी में अनुशासन की देखरेख कर रहे परोक्टर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए अगर कुलगुरु ने इस पर जल्दी ही संज्ञान नहीं लिया तो हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा।

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