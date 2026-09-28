{"_id":"6aba8d6a70380170160c5767","slug":"video-absence-of-officials-regarding-road-construction-in-nit-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"एनआईटी में सड़क निर्माण पर अधिकारियों की अनुपस्थिति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सड़क निर्माण कार्य के दौरान अधिकारियों की गैरमौजूदगी से स्थानीय निवासी नाराज हैं। निर्माण स्थल पर धूल उड़ने और यातायात बाधित होने से लोगों को परेशानी हो रही है। गुणवत्ता की निगरानी न होने से भी चिंताएं बढ़ रही हैं।

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