{"_id":"6ada3f5aabbd2d742307be92","slug":"video-a-demolition-drive-was-carried-out-in-revenue-area-of-jasana-village-faridabad-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद के गांव जसाना के राजस्व क्षेत्र में चलाया गया तोड़फोड़ अभियान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद के गांव जसाना के राजस्व क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी के खिलाफ तोड़फोड़ अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब चार एकड़ क्षेत्र में बनाई गई कॉलोनी में पांच चारदीवारी और चार निर्माणों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से किए गए निर्माणों को हटाया गया। संबंधित विभाग की ओर से अभियान की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई है। यह कार्रवाई अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई।

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