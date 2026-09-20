मेवला महाराजपुर में बनेगा 50 बिस्तरों का अस्पताल

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मेवला महाराजपुर के शहरी स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तरों का अस्पताल बनाने की तैयारी है। यह अस्पताल डेढ़ महीने में शुरू होगा। मरीजों को यहां बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। यह एक सब डिवीजनल अस्पताल के रूप में कार्य करेगा।

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