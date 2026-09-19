{"_id":"6aae0db4bb53d5af47002a76","slug":"video-theft-of-1-5-crore-at-former-sarpanch-house-in-faridabad-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद में पूर्व सरपंच के घर चोरी: डेढ़ करोड़ के गहने-नकदी उड़ाए, परिवार को किया था बेहोश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहपुर कलां गांव में गुरुवार देर रात पूर्व सरपंच राधा रानी के घर धावा बोलकर चार-पांच बदमाश करीब डेढ़ करोड़ रुपये के गहने और नकदी चोरी कर ले गए। आरोप है कि बदमाश दीवार फांदकर घर में घुसे और कमरों में सो रहे परिवार के सदस्यों को कोई नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद कमरों की बाहर से कुंडी लगाकर अलमारी से 70 तोले सोना, करीब ढाई किलो चांदी और 3.50 लाख रुपये निकालकर फरार हो गए। सुबह वारदात का पता चलने पर पुलिस को सूचना दी गई। बल्ल्भगढ़ सदर थाना की पुलिस मामले की जांच में जुटी है |

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