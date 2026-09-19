{"_id":"6aae0da642c0aeede706ae27","slug":"video-ballabgarh-medical-college-company-to-be-blacklisted-if-ultrasound-services-do-not-start-by-october-1-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"बल्लभगढ़ मेडिकल कॉलेज: एक अक्तूबर तक अल्ट्रासाउंड शुरू नहीं तो कंपनी ब्लैक लिस्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बल्लभगढ़। गांव छायंसा स्थित श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के निदेशक धर्मेंद्र खड़गता ने निरीक्षण किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों की लैब, कक्षाओं और अस्पताल की इमरजेंसी का जायजा लिया। साथ ही पीपीपी मोड पर संचालित स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर एक अक्टूबर तक पीपीपी मोड के तहत चलने वाली अल्ट्रासाउंड को शुरू नहीं किया जाता है तो उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।

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