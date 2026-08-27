{"_id":"6a8ff38a8773e03b810eaac5","slug":"video-demand-for-justice-in-ankita-murder-case-police-stopped-congress-members-marching-towards-cm-residence-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंकिता हत्याकांड में न्याय की मांग, मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय, सीबीआई जांच की प्रगति सार्वजनिक करने और वीआईपी प्रकरण की सच्चाई सामने लाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने न्याय मार्च निकाला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथीबड़कला से मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच मौके पर स्थिति बनी रही।

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