चमोली: नंदानगर में टैक्सी स्टैंड के ऊपर पहाड़ी से हुआ भूस्खलन, तीन वाहन क्षतिग्रस्त, स्कूटी मलबे में दबी

नंदानगर-सितेल-सुतोल मार्ग पर बृहस्पतिवार दोपहर टैक्सी स्टैंड के ऊपर अचानक भूस्खलन हो गया। इस दौरान मलबे की चपेट में आकर तीन चौपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं, एक स्कूटी मलबे में दब गई है। साथ ही मार्ग पर यातायात अवरुद्ध हो गया है।

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