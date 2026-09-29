{"_id":"6abbf816b7a159ca2a0cbfd8","slug":"video-tehri-two-groups-clash-after-student-union-elections-shopkeeper-beaten-up-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"टिहरी: छात्र संघ चुनाव के बाद भिड़े दो गुट, दुकानदार को पीटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय महाविद्यालय नई टिहरी छात्र संघ चुनाव संपन्न होने के बाद छात्रों के दो गुटों में आपस में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान एक दुकानदार चोटिल हो गया। जिला अस्पताल बौराड़ी में उसे उपचार के लिए भर्ती किया गया है। छात्रों की दोनों गुटों ने कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा किया। एक दूसरे पर पहले मार पिटाई करने का आरोप लगाया।

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