राजकीय महाविद्यालय देवप्रयाग में ABVP का एकतरफा कब्जा, आर्यन दीप बने छात्रसंघ अध्यक्ष

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देवप्रयाग। राजकीय महाविद्यालय देवप्रयाग के छात्रसंघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सभी पदों पर परचम लहराया है। मंगलवार को संपन्न हुए छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी प्रत्याशी आर्यन दीप ने 81 मत प्राप्त कर शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी अजय सिंह को पराजित किया, जिन्हें मात्र 10 मत मिले, जबकि चुनाव में 1 मत अवैध घोषित किया गया।

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