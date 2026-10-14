{"_id":"6acf845b9cacf6d490037edb","slug":"video-upgradation-of-ukhimath-phc-to-chc-all-eyes-now-on-the-availability-of-doctors-and-resources-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊखीमठ पीएचसी का सीएचसी में उच्चीकरण, अब डॉक्टरों और संसाधनों की उपलब्धता पर टिकी निगाहें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ऊखीमठ पीएचसी का सीएचसी में उच्चीकरण, अब डॉक्टरों और संसाधनों की उपलब्धता पर टिकी निगाहें
ऊखीमठ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में उच्चीकरण होने से क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद जगी है। हालांकि, अस्पताल का उच्चीकरण होने के बाद अब लोगों की निगाहें यहां पर्याप्त चिकित्सकों की तैनाती, चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता और अन्य जरूरी सुविधाओं के विस्तार पर टिकी हैं। क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि इससे स्थानीय स्तर पर उपचार की सुविधाएं बेहतर होंगी और मरीजों को इलाज के लिए दूरदराज के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।
इसी क्रम में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की विधायक आशा नौटियाल से अस्पताल के उच्चीकरण और क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर बातचीत की गई। बातचीत के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति के साथ ही सड़क, पेयजल, शिक्षा और अन्य जनसमस्याओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सवाल किए गए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।